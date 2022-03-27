Токио, , 18:01 — REGNUM В северо-восточной части Японии в воскресенье, 27 марта, произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает японское национальное метеорологическое управление.

Землетрясение

Эпицентр землетрясения находился к востоку от префектуры Фукусима, очаг залегал на глубине 50 км. Объявления об угрозе цунами и информации о пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 27 марта в северной части Японии сейсмологи зафиксировали Землетрясение магнитудой 5,1.

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