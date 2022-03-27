Вашингтон, 27 марта, 2022, 17:59 — ИА Регнум. У президента США Джо Байдена есть «сверхъестественная способность» регулярно совершать ошибки во время публичных выступлений, сообщило 27 марта американское издание The Spectator.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

При этом, по словам автора статьи, главу США называли «машиной ляпов» задолго до того, как на его ошибки обратила внимание широкая общественность.

Среди недавних странных инцидентов автор упомянул о высказанном Байденом 25 марта «обещании» предоставить американским десантникам возможность оценить мужество украинцев самостоятельно, когда они «окажутся там». Позже в Белом доме были вынуждены опровергать предполагаемое отправление солдат на Украину.

По мнению автора, оговорки президента можно было бы списать на возраст президента, которому уже 70 лет, тем более у него было две аневризмы головного мозга.

Однако оговорки у Байдена получаются всегда на удивление экстравагантными, и возникают несмотря на то, что пресс-конференции президента строго контролируются: речи американского президента коротки, Байден использует телесуфлёр, и несмотря на это всё равно отклоняется от текста.

«Наблюдать, как он формулирует политику США во время кризиса — это всё равно, что следить за пьяным, пытающимся вести мощный гоночный автомобиль по трассе», — отметил автор статьи.