Братислава, 27 марта 2022, 17:54 — REGNUM Глава МИД Словакии Иван Корчок провел в Дохе переговоры о поставках в страну сжиженного газа из государств Персидского залива. Об этом сообщил 27 марта в МИД республики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Корчок заявил, что Словакии будет очень сложно отказаться от нефти и газа из России, страна почти полностью зависит от них.
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