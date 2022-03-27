Братислава, 27 марта, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Глава МИД Словакии ИванКорчок провел в Дохе переговоры о поставках в страну сжиженного газа из государств Персидского залива. Об этом сообщил 27 марта в МИД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Важнейшей темой [переговоров в Дохе] считаю зондирование возможностей поставок сжиженного газа из государств Персидского залива, о чем я говорил на встречах с катарскими партнерами», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Корчок заявил, что Словакии будет очень сложно отказаться от нефти и газа из России, страна почти полностью зависит от них.

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