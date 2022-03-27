Бразилиа, , 17:54 — REGNUM Военно-морские силы Бразилии ожидают пополнения последним модернизированным истребителем Skyhawk. Подготовка к передаче самолета ведется с 7 марта и займет около четырех недель. Об этом сообщает со ссылкой на командование ВМС информационно-аналитическая группа Jane's.

Бразилия Иван Шилов © ИА REGNUM

Усовершенствование самолетов Skyhawk включает капитальный ремонт планера и двигателей, а также установку «стеклянных кабин» и бортовых систем подачи кислорода. Истребители также оснастили системой связи, навигационным оборудованием, системами оповещения о радиолокационном облучении и бортовыми компьютерами.

Контракт на модернизацию девяти AF-1 и трех AF-1A бразильская компания получила в апреле 2009 года. Ранее самолеты принадлежали Кувейту.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный Бухарест намерен закупить партию американских истребителей нового поколения F-35 для модернизации и укрепления румынских военно-воздушных сил.

Читайте также: Румыния закупит партию истребителей F-35