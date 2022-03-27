Москва, , 17:47 — REGNUM В воскресенье, 27 марта, в рамках «Марафона Больших Перемен», приуроченного к старту третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» — проходит День саморазвития.

Школьники ИА REGNUM

Марафон проходит с 26 по 28 марта в онлайн-формате в прямом эфире сообщества «Большая перемена» ВКонтакте.

В День саморазвития участники Марафона в формате «101 вопрос взрослому» пообщаются с заместителем Министра науки и высшего образования России Григорием Гуровым, мастером спорта по фигурному катанию Эммой Гаджиевой, заместителем руководителя Института «Первая Академия медиа» РЭУ им. Плеханова по воспитательной работе и молодежной политике Константином Дрегером, директором производства киностудии «Союзмультфильм» Анной Моряковой, телеведущей, участницей команды «Звездный десант» Ириной Пудовой, руководителем дирекции стратегии, исследований и аналитики АНО «Национальные приоритеты» Юлией Грязновой и блогером Сашей Новиковым.

Кроме того, в этот день участников ждут мастер-классы по развитию навыков публичного выступления, созданию медиаконтента, предпринимательству и финансовой грамотности. Школьники и студенты колледжей узнают, какие экологические привычки помогут сохранить чистоту планеты, как развить навыки организационного лидерства и работы в команде, как создавать популярный контент в соцсетях, а также о том, как сохранить мотивацию к занятиям в конце учебного года.

Руководитель блока партнерского взаимодействия Совета Юниоров атомной промышленности Госкорпорации «Росатом», финалист «Большой перемены» Анастасия Панькив расскажет о совместных активностях Госкорпорации и конкурса, а представители Всероссийского конкура «Министерство школьной моды РДШ» расскажут про своей проект.

«Марафон важен не только для подростков, но и для наставников. Нам интересно узнавать новое, у нас сформирован запрос становиться ещё лучше. Выступления спикеров, приглашенных гостей, презентация проектов детей, все это вдохновляет ставить новые цели и менять окружающий мир в лучшую сторону», — поделился впечатлениями педагог-наставник из Ямало-Ненецкого Автономного округа Алексей Ибагишев.

«На марафоне каждый день происходят интересные мероприятия, которые заряжают энергией и дают много полезных знаний. Больше всего мне понравился мастер-класс с блогером Milka по созданию контента в соцсетях, а еще рубрика «101 вопрос взрослому» с фигуристкой Эммой Гаджиевой», — поделилась победитель «Большой перемены» для 5−7 классов из Воронежской области Алина Старкова.

«Мне понравился новый представленный формат общения с гостями «101 вопрос спикеру» и мастер-классы, были приглашены очень интересные известные люди, которые смогли заинтересовать зрителей и поделиться с нами полезными знаниями и навыками в разных сферах», — сказал победитель конкурса для СПО из Курской области Никита Евглевский.

НИТУ «МИСиС» на протяжении трех сезонов выступает партнером «Большой перемены». Традиционно, старт нового сезона конкурса проходит на площадке «Точки рождения инноваций».

В рамках старта III сезона на Марафоне БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН состоится «Научный стендап» от НИТУ «МИСиС» — молодые ученые и студенты университета расскажут о своих инновационных разработках в области биомедицины, материаловедения и альтернативной энергетики.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Партнеры конкурса — Сбербанк, VK, ГК «Росатом», ОАО «Российские железные дороги», ГК «Роскосмос».