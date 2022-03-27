Ханты-Мансийск, 27 марта, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Югре резко подорожали отечественные автомобили. Новую «Ладу Весту» официальный дилер продаёт за 1,86 млн рублей, сообщает «Югра ТВ».

Kremlin.ru Владимир Путин и Лада Веста в кузове седан

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«Лада Веста» 2021 года выпуска с механической коробкой передач предлагается на 400 тыс. рублей дешевле.

Корейский автомобиль Hyundai Solaris оказался дешевле новенькой «Лады» и продаётся от 1,7 млн рублей.

Эксперты полагают, что рост цен на автомобили вынудит дилеров продавать подержанные машины и заняться ремонтом автотранспорта.

Напомним, ранее эксперты сообщили ИА REGNUM, какие изменения стоит ждать на российском автомобильном рынке в ближайшее время.