Москва, 27 марта, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров с борта Международной космической станции поздравили сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником.

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«Вы днём и ночью стоите на страже безопасности людей, зачастую рискуя своей собственной жизнью. Желаем вам успехов в службе, приумножения славных традиций, здоровья и удачи», — сказал космонавт Дубров.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта отмечается День войск национальной гвардии РФ, установленный указом президента РФ от 16 января 2017 года.

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