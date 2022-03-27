Краснодар, 27 марта, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Отключение энергоснабжения из-за непогоды произошло в Краснодарском крае и Адыгее. Об этом 27 марта сообщает Минэнерго РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Из-за очень сильного ветра, по данным на 16:00 (мск), без электроснабжения оставались около 97,4 тыс. человек.

К восстановлению электроснабжения привлечены 309 специалистов и 113 единиц спецтехники (104 бригады), уточнили в ведомстве.

По информации МЧС России по республике Адыгея, в регионе до конца суток, 27 марта, ожидается ветер до 30 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ветер, накрывший 27 марта Калмыкию, оставил без света около 9 тыс. человек, из них 3526 детей. Обесточены оказались 16 социально значимых объектов.

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