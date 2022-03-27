Екатеринбург, , 17:26 — REGNUM В Свердловской области довыборы депутатов местных дум проводятся спокойно. Об этом сообщает облизбирком.

Голосование

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От представителей партий и от кандидатов не поступило существенных замечаний. Обстановка спокойная, а само голосование проходит в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта двоих депутатов выбирают в гордуму Екатеринбурга. А довыборы ещё одного проводятся в Качканаре.

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