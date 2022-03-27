Екатеринбург, 27 марта, 2022, 17:26 — ИА Регнум. В Свердловской области довыборы депутатов местных дум проводятся спокойно. Об этом сообщает облизбирком.

OpenClipart-Vectors Голосование

От представителей партий и от кандидатов не поступило существенных замечаний. Обстановка спокойная, а само голосование проходит в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта двоих депутатов выбирают в гордуму Екатеринбурга. А довыборы ещё одного проводятся в Качканаре.