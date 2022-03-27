Астана, 27 марта, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В Казахстане после продолжительной болезни ушел из жизни журналист и основатель информационного агентства Tengrinews Батыр Казыбаев, ему было 53 года. Об этом 27 марта говорится в сообщении агентства.

Gadini Свеча

«После продолжительной болезни ушел из жизни основатель Tengrinews. kz и глава холдинга Alash Media Group Батыр Казыбаев. Ему было 53 года», — говорится в сообщении.

Казыбаев возглавлял медиахолдинг, куда входят порталы Tengrinews. kz, Vesti. kz, Massaget. kz, радиостанции «Жулдыз FM», «Ретро FM Казахстан» и телеканал СТВ.

По инициативе Казыбаева в 2014 году в стране был запущен проект «Победители», который включает базу данных о казахстанских ветеранах Великой Отечественной войны.