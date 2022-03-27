27 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что политика Венгрии в отношении России «дорого ей обойдется».

Мирослава Романенко, , 18:12 — REGNUM Политика Венгрии в отношении России «дорого ей обойдется». Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. По словам политика, он не понимает позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в сложившейся ситуации на Украине.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне трудно это понять еще и потому, что эта политика обойдется Венгрии очень дорого», — отметил Дуда в эфире TVN24.

По мнению Дуды, глава венгерского правительства «в сложном положении» из-за энергетической зависимости от России. Политик также добавил, что с энергетической зависимостью от РФ также столкнулись и другие европейские страны, но это не помешало им передать Киеву оружие.

Читайте также: Дуда: политика Венгрии в отношении России «дорого ей обойдется»

Заявление президента Польши обсудили читатели телеграм-канала «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

«А у них не должно быть своего мнения. Раз Байден сказал отказаться [от энергоресурсов], значит, надо», — с сарказмом отреагировала Вероника П.

«Развал Европы начался…» — написал Максимыч.

Окошко в Европу Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Польша в себя поверила, что-ли?!» — иронизирует Olga.

«Что-то Польши много стало! Что это, вообще, за государство? Почему они что-то, вообще, говорят?» — недоумевает Victoria.

«Поляки поумнее… [украинцев], свою страну не бросят на разрушение, а… [украинцев] развели как лохов», — отметил Boris R.

«Пшеки всю жизнь только [думают], где бы и кому бы нагадить», — отреагировал Евгений С.

«Венгрия выходит из ЕС, и решён вопрос», — добавил D. K.

«Что-то Польша приосанилась не по-детски в последнее время. Ручонки к Калининграду и Львову тянет, памятники сносит, угрожает вон даже приличным людям. Леща пшеки просют, ой, просют!» — с сарказмом отметила Вера.

«Байден промыл мозги полякам. Опять чужими руками начнется заваруха… когда ж это закончится-то?» — задалась вопросом Ekaterina.

«Пошла жара, сейчас сами перегрызутся», — комментирует новость Irina C.

«Ждём-с когда страны ЕС между собой биться начнут. Давайте, давайте, ребята!» — добавила Veronica.

«Польша хоть с кем-то из соседей ещё не поругалась?! Я начинаю понимать, почему её так часто делят», — не без сарказма написала Кристина.

«Так пусть и Германии угрожают. Те тоже не особо горят желанием разорвать отношения с Россией», — пишет Elena.

«Германия сдаёт позиции после ухода Анжелы [Меркель]. Польша тянет на себя одеяло, ещё и дед [Байден] поддерживает. Будет интересно», — отреагировала Натали Н.

«Мал клоп, да вонюч. Вечно выпендриваются больше всех те, кто мало весит», — выразила свое мнение о Польше Анна Б.

Дуда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Внутренние тёрки Евросоюза давно предсказали. Ждём трещины», — написал один из комментирующих.

«Меня тоже всегда удивляло поведение Польши и стран Прибалтики. Мелкие, трусливые шавки. Тявкнул из кустов и шнырь туда. Что за люди? Трусы без чести и достоинства, прихвостни… [Европы]», — отметила Jamila.

«Эта Гиена Европы спит и видит, как бы оттяпать у кого-нибудь кусок территории или насолить России», — добавил один из участников обсуждения.

«Пусть Польша о своей шкуре беспокоится…» — пишет Gts.

«Венгрия обязана ответить полякам, чтоб следили за языком!» — подытожила Елена.