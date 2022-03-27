Вашингтон, , 17:21 — REGNUM США и их союзники своими санкциями против России, могут довести до того, что Запад попадет в ловушку. Об этом пишет The Guardian.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Переориентация российского экспорта нефти, газа и угля с США и Евросоюза на азиатских импортеров станет большим экономическим потрясением», — пишет издание.

По мнению автора статьи, высокие цены на энергоносители вернут инвестиции в добывающие отрасли, рискуя обратить вспять тенденцию к переходу планеты в сторону чистой энергии. Россия при этом является источником важнейших полезных ископаемых. Свыше 25 стран Африки импортируют более трети своей пшеницы из России.

Все чаще США, имея рычаги давления на мировую финансовую систему, не могут определиться с целями, говорится в публикации. По мере давления Россия разработает новые технологии и вырвется из «геополитической клетки», заключил автор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, европейский союз рискует попасть в ловушку ажиотажа, которая обернется ростом инфляции.

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