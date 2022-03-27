Ростов-на-Дону, 27 марта, 2022, 17:13 — ИА Регнум. 28-летний центральный полузащитник «Ростова» и сборной Японии по футболу Кенто Хашимото проведет остаток сезона в японском футбольном клубе «Виссел Кобе», за который выступает экс-полузащитник каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста.

Алексей Колчин ИА REGNUM Хасимото

Кенто Хашимото выступает за «Ростов» с 27 июля 2020 года после перехода из «Токио» за 800 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету Кенто Хашимото два забитых мяча и две результативные передачи в десяти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила легионерам, выступающим в Тинькофф Российской Премьер-лиги, приостановить действия своих контрактов до 30 июня 2022 года.