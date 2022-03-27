Москва, 27 марта, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Александра Забелина скончалась на 86 году жизни. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе общества «Динамо».

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»27 марта … не стало легенды мирового и отечественного фехтования, первой советской чемпионки мира по фехтованию в личном первенстве, ветерана Общества «Динамо» — Александры Ивановны Забелиной, — говорится в сообщении. — … Руководство и сотрудники Общества «Динамо», динамовские спортсмены, тренеры и ветераны выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Александры Ивановны».

Отмечается, что Александра Забелина являлась трехкратной победительницей Олимпийских игр, 23-кратной чемпионкой СССР по фехтованию на рапирах, заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером РСФСР по фехтованию, девятикратной чемпионкой мира и трехкратной обладательницей Кубка Европы.