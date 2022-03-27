Прага, 27 марта 2022, 17:07 — REGNUM Власти Чехии заморозили активы подпавших под санкции российских бизнесменов. Об этом 27 марта заявил премьер-министр республики Пётр Фиала в эфире Чешского телевидения.
По его словам, размер имущества российских бизнесменов превышает сотни миллионов крон.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил о желании страны сохранить «хотя бы элементарные дипотношения с РФ».
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