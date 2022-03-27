Челябинск, 27 марта, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудники полиции закрыли ещё шесть наркопритонов. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Ghanacrusader.com Наручники

Злачные места находились в Челябинске, Кыштыме, Магнитогорске и Верхнеуральском районе. Нарушителями стали две женщины и четверо мужчин. Сами они тоже являясь наркозависимыми и предоставляли квартиры для других наркопотребителей.

Также в притонах изъяли наркозелье. Содержателям злачных мест грозит до четырёх лет заключения.