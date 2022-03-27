Тегеран, , 17:03 — REGNUM США нежелают снимать санкции и препятствуют достижению окончательных результатов на переговорах по ядерной сделке. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян после встречи с координатором от Евросоюза Энрике Мора.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению главы иранского МИД, отсутствие решения со стороны США по поводу снятия санкций является нынешним препятствием на пути к достижению окончательных результатов.

«Для нас получение полной экономической выгоды и эффективное снятие санкций являются главным приоритетом», — публикует слова Абдоллахияна в своем Telegram-канале иранский МИД.

Как передавало ИА REGNUM, переговоры с Ираном ведут США, Британия, Франция, Германия, Китай и Россия. Их целью является добиться от Тегерана согласия на отказ от своей ядерной программы в обмен на снятие экономических ограничений.

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