Лондон, , 16:56 — REGNUM Власти Великобритании приостанавливают сотрудничество с Россией в сфере исследований и инноваций. Об этом говорится в заявлении министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Британии.

Великобритания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Правительство приняло решение приостановить финансируемое государством исследовательское и инновационное сотрудничество с российскими университетами и компаниями, представляющими стратегическое значение для России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что все платежи по проектам, финансируемым государством, касающихся России, приостановлены.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в Лондоне назвало новые британские санкции выражением слепой ярости. Дипломаты отметили, что Британия показала себя ненадежным партнером, на которого нельзя положиться.