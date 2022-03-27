Вашингтон, , 16:48 — REGNUM США не пытаются каким-либо образом сменить власть в России. Об этом заявила 27 марта постпред США при НАТО Джулианн Смит в интервью CNN.

Россия угрожает существованию США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не преследуем политику смены режима», — заявила Смит.

Она прокомментировала слова президента США Джо Байдена, высказанные им 26 марта в Варшаве, о том, что Украина «никогда не станет победой для России», а президент России «не сможет оставаться у власти».

«Я думаю, это была базовая человеческая реакция на истории, которые он услышал в тот день», — полагает Смит.

«У США нет политики смены режима в России, жирная точка», — добавила она.