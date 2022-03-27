Берлин, 27 марта, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Вызванные ситуацией на Украине трудности не обойдут стороной и жителей Германии, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

Bundespraesident.de Франк-Вальтер Штайнмайер

«Да, и в Германии нас ждут сложные дни. Дни, которые меняют мир и нас, может быть, даже быстрее, чем мы считали возможным. Впереди нас ждет еще много трудностей», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, кризис на Украине может стать причиной закрытия в Италии почти 100 тыс. сельхозпредприятий из-за роста затрат на производство. Об этом говорится в докладе ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.

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