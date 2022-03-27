Сербия, 27 марта, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В Сербии хорошо помнят, что Североатлантический альянс сделал в 1999 году. С этими словами президент Сербии Александр Вучич выступил 27 марта на предвыборном митинге в городе Бор.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Я говорю вам: мы не вступим в НАТО. Мы не вступим в НАТО, потому что не можем забыть, что они сделали нашей стране. Мы хотим сами защищать нашу свободу, свое небо и свою землю», — цитирует президента Сербии ТАСС.

Напомним, с момента нападения НАТО на Югославию прошло 23 года.

Как передавало ИА REGNUM, 24 марта в Белграде в день годовщины начала агрессии Североатлантического альянса против Югославии прошла большая акция протеста против действий НАТО. Участники митинга одновременно выразили и поддержку России и ее гражданам.

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