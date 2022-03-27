Ларнака, Кипр, 27 марта, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В городе Ларнака на Кипре 26 марта прошла массовая акция в поддержку России, организованная Координационным советом российских соотечественников Республики Кипр и местными активистами, сообщает RT.

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В частности, более 50 автомобилей проехали по городу с флагами России, георгиевскими ленточками и различной российской атрибутикой.

После этого на центральной набережной города состоялся массовый митинг, в котором участвовали русскоязычные и грекоговорящие жители Кипра. Основными лозунгами митинга стали «Россия, спаси планету!», «Россия, спаси нас от фашизма!», «Россия говорит правду!»

Как сообщается, акции прошли без нарушений общественного порядка.