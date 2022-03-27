Мариуполь, ДНР, 27 марта, 2022, 16:35 — ИА Регнум. 11 мирных жителей пострадали в Мариуполе из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 марта сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 11 мирных жителей в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) освобожденной ранее части населенного пункта Мариуполь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также поступила информация о ранении мирного жителя в населенном пункте Ясиноватая.

Как передавало ИА REGNUM, 27 марта в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли Зайцево, Доломитное и Широкую Балку.