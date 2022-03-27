Орск, Оренбургская область, 27 марта, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области у 19-летнего гражданина изъяли химический наркотик. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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По данным следствия, он приобрёл 14 свёртков с веществом и собирался их продать. Но его планам помешали полицейские.

По результатам экспертизы было установлено, что изъятое вещество является наркотиком химического происхождения общим весом 25,47 грамма. Теперь задержанному грозит до 15 лет заключения.