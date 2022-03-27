Нью-Дели, , 16:26 — REGNUM Успешные испытания системы противовоздушной обороны класса средней дальности провели 27 марта вооруженные силы Индии. Об этом сообщает телеканал India Today.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что испытания ракетной системы класса «земля — воздух» средней дальности прошли на полигоне Баласор около в 10:30 (08:00 мск), перехватив высокоскоростную воздушную цель на большой дальности. Цель была уничтожена прямым попаданием.

Как сообщало ИА REGNUM, ВВС Южной Кореи провели учения, в которых принимали участие истребители F-35A и которые являлись демонстрацией силы перед КНДР.

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