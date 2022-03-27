Нью-Дели, 27 марта, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Успешные испытания системы противовоздушной обороны класса средней дальности провели 27 марта вооруженные силы Индии. Об этом сообщает телеканал India Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Отмечается, что испытания ракетной системы класса «земля — воздух» средней дальности прошли на полигоне Баласор около в 10:30 (08:00 мск), перехватив высокоскоростную воздушную цель на большой дальности. Цель была уничтожена прямым попаданием.

Как сообщало ИА REGNUM, ВВС Южной Кореи провели учения, в которых принимали участие истребители F-35A и которые являлись демонстрацией силы перед КНДР.

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