Екатеринбург, 27 марта, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Возле одного из баров в центре Екатеринбурга произошла стрельба, пострадал человек. Об этом пишут СМИ.

Lisa Roe Стрельба

Инцидент случился утром 27 марта. По предварительным данным, он пытался войти внутрь, но охрана его не пустила. Спустя некоторое время он вернулся и открыл стрельбу.

Как сообщает пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, у пострадавшего зафиксированы ранения руки, груди и бедра. Госпитализация ему не потребовалась. Нападавшего ищут.