Тобольск, Тюменская область, , 16:20 — REGNUM В Тобольске ищут инвесторов для реставрации и дальнейшего использования объектов культурного наследия — водонапорной башни и зданий на Базарной площади.

Водонапорная башня. Тобольск Пресс-служба горадминистрации Тобольска

Основное назначение водонапорной башни — смотровая площадка, с которой можно любоваться панорамой Тобольского кремля и Иртыша. Проектная документация реставрации башни находится на начальной стадии, отметили в мэрии.

Есть интерес у инвестора к объекту на ул. Мира, 5 — это магазин купца Д.И. Голева-Лебедева. По этому объекту между федерацией и городом заключён договор безвозмездного пользования, а инвестор получил задание на разработку научной документации на восстановление. Научно-проектная документация разрабатывается по памятникам на Базарной площади, 4 и ул. Мира, 1.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тобольске отреставрируют обелиск в память атаманаЕрмака.

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