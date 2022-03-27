* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 16:09 — REGNUM Группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перестала допускать женщин на авиарейсы без сопровождающего мужчины. Об этом сообщает Associated Press.

Афганистан (сс) ArmyAmber

Отмечается, что по приказу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) десяткам женщин отказали в посадке на самолеты в аэропорте Кабула 25 марта.

Женщины не смогли сесть на рейсы в том числе в Исламабад, Дубай и Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввел в Афганистане отдельное посещение парков для мужчин и женщин.