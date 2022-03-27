Москва, , 16:09 — REGNUM Более 70 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 27 марта свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолет (сс) ThePixelman

Так, по состоянию на 16:07 мск в аэропорту «Домодедово» задержано девять рейсов, еще девять отменено; в аэропорту «Внуково» задержано 14 авиарейсов, еще 16 отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержан 16 рейсов, еще 16 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что действие «желтого» уровня погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Подмосковье продлено.