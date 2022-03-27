Париж, 27 марта 2022, 16:14 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян 27 марта обсудили вопрос расширения поставок энергоносителей в Европу. Об этом сообщает французское внешнеполитическое ведомство.
В коммюнике отмечается, что глава МИД Франции подчеркнул необходимость продолжения работы для обеспечения диверсификации поставок энергоносителей в Европу.
Также Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул приверженность Франции обеспечению региональной стабильности.
Как передавало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что расчёты за поставки природного газа с недружественными странами будут вестись только в российских рублях.
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