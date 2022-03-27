27 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter признание министром внутренних дел нарушений в отношении мигрантов, допущенных в апреле-сентябре 2021 года.

Джейн Спай, , 17:20 — REGNUM Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател признала, что при «перехвате» трех мигрантов на берегу Кента были нарушены правила. Они прибыли в Великобританию по отдельности в промежутке между апрелем и сентябрем 2021 года. По прибытии их арестовали и отобрали телефоны, после чего с них незаконно была получена информация, мобильные устройства не возвращались собственникам на протяжении нескольких месяцев.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Суд вынес решение о том, что права мигрантов были нарушены, после того, как Прити Пател признала незаконность изъятия мобильных устройств. Произошло это потому, что к мигрантам применялась общая политика.

Некоторые пользователи напомнили, что в Великобритании слишком высокие тарифы на связь, и поинтересовались, как мигранты могут позволить себе общение с родственниками, которые находятся за пределами королевства.

«Как эти люди, которые бегут из стран, разгромленных войной, могут себе позволить договор об оказании услуг мобильной связи, который покрывает Европейский союз и Великобританию?» — спросил @Clivedwilson.

В комментариях отметили, что нарушения происходят и в отношении подданных Великобритании, но об этом почему-то молчат, ставя в приоритет интересы мигрантов.

«У нас есть какие-то законы, которые защищают подданных Великобритании? Я думаю, они где-то в конце очереди, потому что так всегда поступает наше правительство. Может, мы должны им предоставить телефон, если они приехали без него? Причем бесплатно. Мы можем сделать так, чтобы в приоритете были законы по защите британского народа?» — прокомментировал @LesTodd10.

«Так сделайте это законным! Если полиция может проверять мобильные телефоны других, например, по делам о нарушении права о половой неприкосновенности, у них должно быть право проверять мобильные телефоны тех, кто прибывает на наши берега», — считает @Cusstard.

Ряд пользователей отметил, что, признав незаконность действий служб, подконтрольных министерству внутренних дел, Прити Пател фактически признала свою непрофессиональность и неспособность быть лидером.

Прити Пател Home Office

«Я думаю, теперь ей гарантировано пэрство в Палате лордов. Не пришло ли ей время уйти в отставку?» — написал @rafferty_nigel.

«Это самостоятельное сообщение о нарушении безопасности персональных данных в Управление уполномоченного по информации, передача данных людей на Украине, и она продолжает говорить про угрозу безопасности. Она и есть угроза», — считает @chrispstocks.

«Почему ее еще не уволили?» — поинтересовалась @FionaFionablair.

Комментаторы поинтересовались, будет ли у дела дальнейшее развитие или оно так и останется в стадии «принятия ошибки», как это часто происходит в министерстве внутренних дел.

«Итак, по этому поводу что-то еще произойдет? Или признания того, что права были нарушены, теперь достаточно?» — спросил @QuietOldJim.

«Я думаю, тут такой тренд. Делай что хочешь, потом извинись. Проверьте это у Бориса Джонсона, но я уверен, что прав. Это все чепуха. И нет никакой потребности в процессе, тюрьме, приговорах и тому подобном», — отметила @AnneKin05165921.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Среди пользователей есть те, кто не понимают, почему по поводу этого нарушения в полиции не проводится внутреннее расследование.

«То есть министр внутренних дел признает участие в незаконных действиях, а столичная полиция молчит. В этот же день на темнокожего джентльмена напали сотрудники полиции, потому что он носил пальто в солнечный день. И это все произошло в один и тот же день!» — рассказал @Shobnom_Haque.

Часть комментаторов все-таки поддерживает Прити Пател, они уверены, что такая общая политика в отношении мигрантов используется с целью защитить британцев.

«У них не было документов, которые можно было бы изъять для идентификации, так что…» — отметил @W1215818807.

«Они разве не нарушают закон, приезжая сюда на лодке, так что я не вижу тут никакой проблемы», — написал @spencerchippie.

«То есть если один из них нападет на одного из подданных или будет портить нам жизнь, то последствий для нее тоже не будет? За ними тяжело следить даже тогда, когда мы знаем их. А если они анонимны, мы еще больше рискуем», — объяснил @Duncan 65 .

«Оппозиционные судьи постоянно недооценивают попытки правительства защитить население», — считает @BritishAlba.