Пекин, 27 марта 2022, 16:03 — REGNUM Грузовой корабль «Тяньчжоу-2» расстыковался с основным модулем китайской орбитальной станции «Тяньгун» 27 марта. Об этом пишет газета China Daily со ссылкой на Китайское агентство пилотируемых космических полетов (CMSA).

Космический грузовик Тяньчжоу
Космический грузовик Тяньчжоу
Chinaspaceflight.com

Расстыковка состоялась в 15:59 по пекинскому времени (10:59 мск). Операция прошла в штатном режиме, специалисты из наземного центра готовят корабль ко сходу с орбиты.

«Тяньчжоу-2» стал первым грузовым кораблём, прибывшим к развёртываемой орбитальной станции «Тяньгун». Он был запущен 29 мая 2021 года с космодрома Вэньчан. Корабль доставил на орбитальную станцию 6,8 тонны грузов.

Базовый модуль «Тяньхэ» китайской космической станции «Тяньгун» китайской орбитальной станции выведен на орбиту в апреле 2021 года. В июне 2021 года на станцию прибыл первый экипаж из трёх космонавтов.

Китай планирует завершить строительство посещаемой орбитальной станции до конца 2022 года. Для этого к модулю «Тяньхэ» будут отправлены ещё два экспериментальных модуля.

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