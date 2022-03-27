Пекин, 27 марта, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Грузовой корабль «Тяньчжоу-2» расстыковался с основным модулем китайской орбитальной станции «Тяньгун» 27 марта. Об этом пишет газета China Daily со ссылкой на Китайское агентство пилотируемых космических полетов (CMSA).

Chinaspaceflight.com Космический грузовик Тяньчжоу

Расстыковка состоялась в 15:59 по пекинскому времени (10:59 мск). Операция прошла в штатном режиме, специалисты из наземного центра готовят корабль ко сходу с орбиты.

«Тяньчжоу-2» стал первым грузовым кораблём, прибывшим к развёртываемой орбитальной станции «Тяньгун». Он был запущен 29 мая 2021 года с космодрома Вэньчан. Корабль доставил на орбитальную станцию 6,8 тонны грузов.

Базовый модуль «Тяньхэ» китайской космической станции «Тяньгун» китайской орбитальной станции выведен на орбиту в апреле 2021 года. В июне 2021 года на станцию прибыл первый экипаж из трёх космонавтов.

Китай планирует завершить строительство посещаемой орбитальной станции до конца 2022 года. Для этого к модулю «Тяньхэ» будут отправлены ещё два экспериментальных модуля.