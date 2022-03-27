Тюмень, , 15:58 — REGNUM В Вагайском районе Тюменской области простились с воином, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает местная газета «Сельский Труженик» в своей группе «ВКонтакте».

Шамиль Маскутов

Цитата из паблика «Сельский Труженик» в социальной сети «ВКонтакте» Vk.com/stvagay

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В селе Супра 25 марта состоялось прощание с военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации на Украине, Шамилем Маскутовым.

Церемония прощания с воином.

Цитата из паблика «Сельский Труженик» в социальной сети «ВКонтакте» Vk.com/stvagay

Воина похоронили с почестями. На церемонии прощания присутствовали представители администрации Вагайского района, военный комиссар Тюменской области, представитель воинской части, в которой служил Шамиль, жители села.

«Выражаем родным и близким погибшего искренние соболезнования. Светлая память Шамилю! Даже природа в один день была всеми временами года, порадовалась и оплакала простившись со светлым человеком!» — пишут сельчане в комментариях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области с начала спецоперации по дефашизации Украины проводили в последний путь павших смертью храбрых воинов Ивана Кузьминых, Сагындыка Кудайбергенова, Алексея Глущака и Антона Лукошкова.

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