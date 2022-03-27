Париж, 27 марта, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не позволил бы себе таких оскорблений в адрес президента РФ Владимира Путина, как президент США Джо Байден. Ранее президент США несколько раз использовал грубые выражения в адрес российского лидера Владимира Путина, сообщают СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Джо Байден

По словам Макрона, сложившуюся в мире ситуацию не стоит обострять ни словами, ни действиями. Также глава Франции отметил, что в ближайшее время намерен переговорить с Путиным и обсудить, в частности, эвакуацию жителей Мариуполя.

26 марта Джо Байден посетил пункт приема беженцев с Украины. Когда ему задали вопрос о том, что он думает по поводу российского президента, Байден ответил, что «он мясник, вот что я об этом думаю».