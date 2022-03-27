27 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 17:19 — REGNUM В Кисловодске открылся первый в России детский познавательный центр «Парк будущего». Познавательный центр создан с целью экологического воспитания детей и посвящён возобновляемым источникам энергии.

Визит-центр национального парка «Кисловодский» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Центр расположен в интерактивном «Визит-центре» национального парка «Кисловодский». На площади 800 кв. м расположилось 3 тематических объекта — «Времена года», «Волшебный лес» и «Парк будущего».

Познавательный центр «Парк будущего» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Познавательный центр «Парк будущего» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Познавательный центр «Парк будущего» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Познавательный центр «Парк будущего» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Познавательный центр «Парк будущего» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Познавательный центр «Парк будущего» Денис Абрамов © ИА REGNUM

На площадках представлено более десятка интерактивных инсталляций. В игровой форме юным посетителям расскажут о важности экологического просвещения, альтернативных источниках энергии, бережном отношении к природе и окружающей среде.

Познавательный центр «Парк будущего» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Познавательный центр «Парк будущего» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Познавательный центр «Парк будущего» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Познавательный центр «Парк будущего» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Познавательный центр «Парк будущего» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Познавательный центр «Парк будущего» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Познавательный центр «Парк будущего» Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Этот центр стал первым подобным познавательный центром в России. Детей не оторвать, да и взрослых тоже. Сам еле ушёл», — рассказал в своём телеграм-канале глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Познавательный центр «Парк будущего» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Познавательный центр «Парк будущего» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Познавательный центр «Парк будущего» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Познавательный центр «Парк будущего» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Познавательный центр «Парк будущего» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Познавательный центр «Парк будущего» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Дмитрий Науменко, директор национального парка «Кисловодский» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Открытие познавательного центра «Парк будущего» приурочили к ежегодной экологической акции «Час земли».