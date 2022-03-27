Волгоград, , 15:33 — REGNUM Российские учёные разработали препарат для лечения сахарного диабета и ожирения, не имеющий мировых аналогов. Об этом сообщил заведующий кафедрой фармакологии и фармации Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ВолгГМУ Иван Тюренков агентству ТАСС.

Сахарный диабет

Новый препарат получил название «Дипиарон». Он позволяет нормализовать уровень глюкозы в крови, что требуется при лечении сахарного диабета и ожирения. При начальных стадиях сахарного диабета можно будет ограничиться приёмом нового препарата, при более поздних стадиях — принимать его в комплексе с другими лекарствами.

Дипиарон стимулирует выработку гормонов класса инкретинов в кишечнике. После приёма пищи инкретины стимулируют выброс инсулина, что повышает скорость перехода сахара из крови в ткани организма. При нарушении этого организма сахар долгое время остаётся в крови, повышая уровень глюкозы.

«Это препарат оригинальный в своем классе, и за рубежом таких препаратов нет», — подчеркнул Тюренков.

Новый препарат разработан в рамках государственной программы «Фарма-2020». Планируется, что клинические испытания начнутся в 2022 году.