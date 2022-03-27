Москва, , 15:31 — REGNUM 25-летний российский лыжник и трехкратных чемпион Олимпиады-2022 Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на чемпионате России, проходившем в Сыкртывкаре.

Александр Большунов (сс)Granada

«Было ли мне интересно? Вроде нормально, не знаю. Вам со стороны виднее, интересно было или нет. Я так же настраиваюсь, чтобы выиграть. Самочувствие нормальное, лыжи тоже хорошо работали. На коньковой части поехал своим темпом и потихоньку доехал. Погода сложная, у кого-то лыжи катили даже лучше, чем у меня, поэтому классическая часть вышла более сложной», — цитирует Большунова издание РИА Новости.

Александр Большунов преодолел дистанцию в 30 километров за 1 час 14 минут и 59,4 секунды. Вторую и третью строчки соответственно заняли Илья Семиков (+20,6 секунды) и Станислав Волженцев (+21,0 секунды).

На завершившемся женском чемпионате России победу одержала чемпионка Олимпийских игр 2022 года, проходивших в Пекине, стала 26-летняя лыжница Наталья Непряева.