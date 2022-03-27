Москва, 27 марта, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» подтвердил информацию о возвращении команды на «Лужники», где будут проводить тренировки «железнодорожников».

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

«Команда действительно какое-то время будет тренироваться в «Лужниках», как уже делала ранее. Газон «РЖД-Арены», который является одним из лучших в России, используется только для матчей, а дополнительное тренировочное поле в Черкизово может не выдержать интенсивных нагрузок в текущих погодных условиях», — говорится в заявлении пресс-службы «Локомотива».

На данный момент «Локомотив» с девятью победами, пятью поражениями и 34-мя набранными очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В матче 22-го тура «Локомотив» сыграет со «Спартаком». Игра пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.