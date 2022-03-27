Улан-Удэ, 27 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. На территории Бурятии в 2021 году приватизировано 466 жилых помещений общей площадью 20,1 тыс. кв. метров, в том числе 439 квартир площадью 19,2 тыс. кв. метров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

ОНФ в Бурятии Дом в Северобайкальске. Бурятии

При этом за год деприватизировано 8 жилых помещений общей площадью 0,4 тыс. кв. метров.

«Наибольшее количество жилых помещений в 2021 году приватизировано в г. Северобайкальск — 87 помещений с общей площадью 3,8 тыс. кв. метров, г. Улан-Удэ — 59 помещений с площадью 2,3 тыс. кв. метров», — добавили в службе статистики.

Таким образом, всего с начала приватизации за 30 лет в частную собственность в республике передано 178,7 тыс. жилых помещений площадью более 8868,6 тыс. кв. метров. Это около 91,4% подлежащего приватизации жилищного фонда Бурятии.