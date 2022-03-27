Москва, 27 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Спрос на некоторые виды лекарств в РФ вырос в 10 раз. Об этом 27 марта заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада — трансляция»

«Самое удивительное, что на те препараты существует срок годности. Причем на ряд из них — очень короткий, до 2-х лет. И люди, покупая препараты, четко шли в том числе на ущерб для собственного бюджета», — отметил он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Потребители не успеют использовать препараты до их просрочки, добавил он.

Также Мурашко сообщил, что производств по изготовлению медизделий в РФ достаточно, вопрос лишь в расширении ассортимента.