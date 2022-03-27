Лондон, , 15:14 — REGNUM Поставки на Украину сложной военной техники в ограниченные сроки будут неэффективными, так как у ВСУ не будет времени для ее освоения. Таким образом отказ от поставок танков ВСУ объяснил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес.

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Усилия следует сосредотачивать на той помощи, которой Украина сможет воспользоваться адекватно и в сжатые сроки, добавил он.

«Если бы мы просто отправили британские танки, это бы не сработало», — отметил он.