Новосибирск, , 15:12 — REGNUM В Новосибирской области 39-летний житель Мошковского района за неуплату алиментов привлечён к 60 часам обязательных работ. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Судебный пристав R40.fssprus.ru

Как уточнили в ведомстве, в 2014 году было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов. Из зарплаты мужчины удерживалась часть средств. Однако в 2021 году выплаты прекратились. Мужчина уволился с работы, на контакт не выходил. На днях мужчину задержали и доставили к судебному приставу-исполнителю. Был составлен протокол. Суд назначил ему обязательные работы.

В ведомстве подчеркнули, что если он продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то ему грозит уже уголовная ответственность.