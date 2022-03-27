Москва, , 15:10 — REGNUM «Роскосмос» готов организовать производство деталей для авиадвигателей — на базе своего двигателестроительного предприятия НПО «Энергомаш». Об этом 27 марта сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Рогозин Kremlin.ru

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«Я предложил в контактах с коллегами из других корпораций, которые отвечают за это направление. Мы готовы на базе НПО «Энергомаш» начать производство компонентов для авиационных двигателей», — отметил он на мероприятии памяти Юрия Гагарина в связи с 54-летием со дня его гибели.

Холдинг «Российские космические системы» может начать производство авионики, добавил он.