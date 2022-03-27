Москва, , 15:07 — REGNUM Производств по изготовлению медизделий в России достаточно, вопрос лишь в расширении ассортимента. Об этом 27 марта заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко Минздрав России

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«В РФ достаточное количество собственных производств, изготавливающих медизделия из титана и ряда др. материалов. Они производятся. Вопрос просто расширения ассортиментной политики», — отметил он в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что России потребуется до шести месяцев на перестройку логистики по разным отраслям.

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