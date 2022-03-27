Новосибирск, 27 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В Новосибирской области на дороги выведено максимум снегоуборочной техники. Об этом сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог региона (ТУАД).

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегоуборочная техника

«1240 единиц техники очищают трассы от снега и наледи, — уточнили в ТУАД. — Это максимум с начала зимнего сезона».

При этом в управлении подчёркивают, что перепады температуры, мокрый снег и ветер осложнили дорожную обстановку.