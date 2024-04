Москва, 27 марта, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Международное сообщество FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams — с англ. Форум команд по обеспечению безопасности и реагирования на инциденты) приостановило сотрудничество с российскими и белорусскими центрами мониторинга угроз в сфере кибербезопасности. 27 марта об этом сообщает РБК.

geralt Кибербезопасность

Сообщество FIRST занимается сбором данных о кибератаках. В рамках этого сообщества центры из разных стран получают возможность обмена опытом.

На сайте FIRST сообщается, что в рамках сообщества приостановлено взаимодействие с восемью российскими и двумя белорусскими центрами. Среди них центры мониторинга киберугроз Банка России, дочерней организации Сбербанка BI. ZONE, «Лаборатории Касперского» и других компаний.

Организация FIRST основана в 1990 году. В настоящее время в сообщество входит 612 компаний из разных стран мира, включая центры крупнейших информационных гигантов Apple, Google, Tencent и других.